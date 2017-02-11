Індійський піщаний замок потрапив в Книгу рекордів Гіннесса

Розміром він майже з п'ятиповерховий будинок - 15 метрів.

Зводили скульптуру 9 днів. Лейтмотив твору - світ. Тому на замку його головний символ - голуб, а також портрети Махатми Ганді, Нельсона Мандели і Будди. Автор скульптури - відомий в Індії художник по піску, викладач місцевого університету Сударсан Паттнайк. Працював він не сам, а зі своїми студентами. Допомагали йому 45 осіб.

Піщаний замок - тепер в Книзі рекордів Гіннесса. Попередній рекорд був встановлений у США.