Розлючений слон підкинув у повітря туристку, яка вирішила його погладити (відео)

Величезна тварина перебувала у водоймі, коли молода дівчина підійшла до неї і спробувала погладити хобот. Слону це явно не сподобалося. Він вдарив бивнем туристку, після чого вона відлетіла на кілька метрів.

Наскільки серйозні пошкодження отримала потерпіла, не повідомляється. Однак, на кадрах відео, опублікованих у Мережі, видно, що вона змогла самостійно піднятися.