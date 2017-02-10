"Снігова людина" зірвала телерепортаж (відео)

Дивного вигляду "снігова людина" раптово з'явилася в ефірі американського телеканалу WWLP, коли метеоролог Дженніфер Пейджілай вела репортаж про аномальні снігопади в місті Спрінгфілд, Массачусетс. Глядачі передачі прозвали забавного "йєті" людиною-бур'яном.

На опублікованих нижче кадрах відображено, як за спиною у журналістки, яка стоїть в епіцентрі сніжної бурі, з'являється "снігова людина" і, спотикаючись, починає рухатися прямо на камеру.

У якийсь момент оператор і ведуча помічають непроханого гостя і спішно змінюють ракурс. Хто ховався під личиною "людини-бур'яну", і як він вирішив потрапити в кадр, невідомо.