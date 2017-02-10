Розлючена дама протягла коханку свого чоловіка голою по вулиці (відео)

Dailymail публікує відео розправи дружини над коханкою свого чоловіка в Бразилії. На кадрах ролика видно, як розлючена жінка схопила оголену суперницю за волосся і протягла її в такому вигляді по вулиці.

Повідомляється, що жінка застала свого судженого з 20-річною дівчиною в ліжку і прийшла в сказ. Перед тим як провести над коханкою чоловіка оголену екзекуцію, жінка відрізала їй волосся бритвою і розділа.

Як виявилося, чоловік обдурив юну особу, заявивши, що він вільний. Їхні стосунки тривали протягом п'яти місяців.