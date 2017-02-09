500 родичів зафіксовано на одному фото китайської родини

У Китаї понад 500 членів роду Жень зібралися разом на честь китайського Нового року і зробили грандіозну сімейну світлину.Фотографу довелося півгодини розставляти родичів, а для зйомки знадобився дрон.

Документована історія роду перевищує 850 років. За даними старійшин, зараз живі близько двох тисяч нащадків Жень, тож у майбутньому планується організувати ще масштабнішу фотосесію.