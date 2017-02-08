Китаєць продав сина від коханки, щоб погасити борг дружини

Зробив він це для того, щоб його законна дружина могла розрахуватися з боргами.

Ця історія, як пише китайське видання Sina, сталася в родині колись успішних китайських бізнесменів на прізвище Чень. У глави сімейства вже був син, народжений від законної дружини.

Коли хлопчикові виповнилося два роки, у його батька народився ще один син, але вже від коханки. А через деякий час в сім'ї почалися фінансові проблеми, і батько сімейства був змушений закрити багато магазинів, що належали йому.

Крім того, їм з дружиною довелося влізти в борги. У такій ситуації утримувати молодшого сина бізнесменові не було на що, і він був готовий віддати молодшого сина прийомним батькам. Однак його мати зробити цього не дозволила.

Через деякий час законна дружина велелюбного китайця, втомившись від вимог кредиторів, спробувала звести рахунки з життям. Після цього Чень через Інтернет продав народженого коханкою сина за 6500 доларів.

З цієї суми він віддав дружині 3400 доларів для оплати боргів, а решту грошей залишив собі.

Китайська поліція, дізнавшись про це, повернула хлопчика рідній матері, а Чень за продаж дитини постав перед судом.

На засіданні чоловік зізнався, що пішов на це, оскільки старшого сина любив набагато сильніше, ніж незаконнонародженого. Про те, яке покарання він понесе за свій вчинок, поки невідомо.