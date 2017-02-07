У Китаї жінка виносила ембріон, який був заморожений 16 років

В одній з клінік в китайському місті Гуанчжоу провінції Гуандун жінка народила здорову дитину, ембріон якого був заморожений 16 років тому. У 2000 році китаянка вирішила завести дитину і пройшла через процедуру ЕКО.

Результати виявилися успішними і медики заморозили більше десяти ембріонів, які непотрібні були для процедури. Жінка незабаром успішно народила здорового хлопчика. Через 16 років вона, у віці 47-ми років, знову вирішила стати мамою. Для ЕКО лікарі використовували збережені ембріони, які весь цей час перебували в кріокамері. Тобто, обидва сини жінки виявилася ембріонами з однієї групи.

Хлопчик, який будучи ембріоном, був заморожений на 16 років, народився здоровим і почувається добре.

Відзначимо, що кріозаморозка широко використовується в репродуктивних технологіях. Зокрема, є випадки, коли жінкам вдавалося завести дитину після смерті чоловіка.

До речі, раніше повідомлялося, що у Великобританії вмираюча від раку дівчинка перед смертю домоглася дозволу на заморозку. Її тіло було поміщено в кріокамеру, де залишиться до кращих часів. Деякі вчені вважають, що кріозаморозка може бути секретом безсмертя, якщо люди будуть заморожувати свій мозок для подальшої пересадки.