У Китаї батько з сином замінили родичів гумовими ляльками

58-річний китаєць, який ховається під псевдонімом Лі Чен, і його син Янян з провінції Гуйчжоу на південному заході країни живуть із сімома гумовими ляльками, які замінили їм коханих і родичів. Чоловіки кажуть, що на відміну від справжніх жінок силіконові секс-іграшки ніколи не зрадять, повідомляє Mashable.

Незвичайна родина була заснована в 2010 року після того, як Чен розлучився. Саме тоді він приніс додому свою першу штучну жінку. З тих пір китаєць купив ще шість, деякі з яких подарував синові.

Вартість кожної ляльки склала близько 1,4 тисячі доларів. Крім того, літній чоловік витратив близько 400 доларів на те, щоб одягнути кожну в красивий наряд. Чен влаштовує фотосесії з ляльками і публікує знімки в Інтернеті.

Китаєць говорить, що не використовує експонати своєї колекції для сексуальних утіх, проте син Чена стверджує зворотнє.

"Кілька років тому батько подарував мені ляльку зі словами:" Використовуй для своїх потреб ". Він не хоче, щоб я спав із "випадковими" жінками", - заявив Янян.

Колишня дружина Чена знає про його захоплення, і їй вони не подобаються.

"Мати дзвонила мені і вмовляла не переймати погану звичку батька", - сказав молодий чоловік, не уточнивши, втім, пішов він прикладом тата чи ні.