Цуценя лабрадора із зеленою шерстю народилося в Британії

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У британському графстві Ланкшир самка лабрадора народила п'ятьох цуценят. Один з них, з незрозумілих причин, виявився з шерстю зеленого кольору, передає Daily Mail.

Серед новонароджених цуценят - чотири лабрадора чоловічої статі і одна собака - жіночої. Якраз дівчинка і мала зелене забарвлення шерсті.

Власник собак назвав її Фіфі в честь персонажа - принцеси Фіони з "Шрека".