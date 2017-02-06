Транссексуал-вбивця влаштовував секс-втіхи в жіночій вязниці в очікуванні операції зі зміни статі

В Единбурзі 23-річного чоловіка, який вирішив змінити свою стать, засудили за вбивство і вирішили посадити в жіночу в'язницю. Молода людина позиціонує себе як жінку і має намір операційним шляхом змінити стать.

Як повідомляє Daily Mail, в жіночій колонії Пітер Ленг став дуже популярним. Його сусідок по камері не бентежив той факт, що він вважає себе дівчиною. Вони вирішили перетворити його в свою секс-іграшку, тому що їм не вистачає плотських утіх в тюрмі.

Після того, як історія розкрилася, правоохоронці прийняли рішення перевести чоловіка назад у чоловічу колонію за "неналежну поведінку".