Вчені виявили на Марсі озброєного солдата (фото)

У Мережу виклали фотографії, зроблені марсоходом Curiosity.

Як повідомляє Daily Star, на одному з фото, яке опублікувало агентство NASA, вчені розгледіли дивний об'єкт, схожий на озброєного воїна. Він одягнутий у бронежилет і, ймовірно, тримає в руках якусь зброю.

Не виключено, що "об'єкт" є штучним походженням "червоної" планети. Деякі вчені не виключають, що на фото зображена стародавня статуя.