Новий музей костюмів «пісяючого хлопчика», сьогодні відкриє свої двері для жителів і гостей Брюсселя

Музей розташувався на вулиці Дю Шеен, неподалік від самого знаменитого фонтану бельгійської столиці. На відкритті відбулася передача музею організаторами середньовічного фестивалю Ommegang копії найдавнішого наряду знаменитої бронзової статуї у вигляді голого хлопчика, який пісяє в басейн. Історії цього традиційного для європейської столиці персонажа вже присвячена окрема галерея Міського музею, розташованого в Будинку Короля на площі Гран-Плас. Статуя стоїть ось уже кілька століть, і з роками навколо неї виникло кілька цікавих традицій. Наприклад, у святкові дні струмінь води замінюють вином або пивом. Час від часу наряджають в костюми. Перший з них надіслав курфюрст Баварії Максиміліан-Еммануїл ще в 1698 році, і з тих пір це стало не просто жартом, але і великою честю. Щомісяця на решітці фонтану вивішується список костюмів, згідно з яким «Жюльєн» буде змінювати вбрання. Як пише видання Le Soir, в гардеробі Пісяючого хлопчика, представленому в музеї, близько 130 костюмів. Всього ж в ході історії було збережено майже дві тисячі нарядів.

За легендою, символ Брюсселя був встановлений як нагадування про події давньої війни. Люлька з сином місцевого графа була підвішена на дереві. За задумом, видом маленького графа надихали городян, а дитина мочилася на воюючих під деревом воїнів.