Новий музей костюмів «пісяючого хлопчика», сьогодні відкриє свої двері для жителів і гостей Брюсселя
Урочиста церемонія пройшла ще у вівторок, але тепер експонати зможе подивитися кожен охочий.
Музей розташувався на вулиці Дю Шеен, неподалік від самого знаменитого фонтану бельгійської столиці. На відкритті відбулася передача музею організаторами середньовічного фестивалю Ommegang копії найдавнішого наряду знаменитої бронзової статуї у вигляді голого хлопчика, який пісяє в басейн. Історії цього традиційного для європейської столиці персонажа вже присвячена окрема галерея Міського музею, розташованого в Будинку Короля на площі Гран-Плас. Статуя стоїть ось уже кілька століть, і з роками навколо неї виникло кілька цікавих традицій. Наприклад, у святкові дні струмінь води замінюють вином або пивом. Час від часу наряджають в костюми. Перший з них надіслав курфюрст Баварії Максиміліан-Еммануїл ще в 1698 році, і з тих пір це стало не просто жартом, але і великою честю. Щомісяця на решітці фонтану вивішується список костюмів, згідно з яким «Жюльєн» буде змінювати вбрання. Як пише видання Le Soir, в гардеробі Пісяючого хлопчика, представленому в музеї, близько 130 костюмів. Всього ж в ході історії було збережено майже дві тисячі нарядів.
За легендою, символ Брюсселя був встановлений як нагадування про події давньої війни. Люлька з сином місцевого графа була підвішена на дереві. За задумом, видом маленького графа надихали городян, а дитина мочилася на воюючих під деревом воїнів.