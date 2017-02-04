Вчені дослідили, скільки годин на тиждень повинна працювати людина, щоб не нашкодити собі

Австралійські вчені з'ясували граничний рівень робочого тижня для збереження здоров'я трудящих.

Дослідження фахівців, опубліковане в журналі Social Science & Medicine, показало, що людині для ведення здорового способу життя необхідно працювати не більше 39 годин на тиждень.

Відзначається, що перевантаження підриває психічне і фізичне здоров'я людини.

"Важкий робочий графік залишає менше часу для того, щоб добре харчуватися і доглядати за собою належним чином", -зазначають вчені.

За інформацією дослідників, жінкам доводиться важче, ніж чоловікам, так як вони виконують більше домашніх обов'язків.