Руфер зняв відео екстремальної їзди по перилах хмарочоса в Гонконзі (відео)
Відеоролик екстремал опублікував у Youtube.
Російський руфер Олег Крикет зняв на відео свій екстремальний заїзд на вершині хмарочоса в Гонконзі. Відеоролик екстремал опублікував на своєму каналі в Youtube.
На кадрах відео чоловік знаходиться буквально в сантиметрах від прірви.
Увага, відео не рекомендується для людей зі слабкою психікою, дітей, вагітних і літніх.
Варто відзначити, що попередній ролик каскадера набрав більше 1 млн переглядів мережі Instgram.
У минулому році росіянина затримали в Торонто за виконання запаморочливих трюків на вершині одного з хмарочосів. Екстремал займається руфінгом вже кілька років і підкорив більше 50 хмарочосів по всьому світу.