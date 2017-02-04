Руфер зняв відео екстремальної їзди по перилах хмарочоса в Гонконзі (відео)

Російський руфер Олег Крикет зняв на відео свій екстремальний заїзд на вершині хмарочоса в Гонконзі. Відеоролик екстремал опублікував на своєму каналі в Youtube.

На кадрах відео чоловік знаходиться буквально в сантиметрах від прірви.

Увага, відео не рекомендується для людей зі слабкою психікою, дітей, вагітних і літніх.

Варто відзначити, що попередній ролик каскадера набрав більше 1 млн переглядів мережі Instgram.

У минулому році росіянина затримали в Торонто за виконання запаморочливих трюків на вершині одного з хмарочосів. Екстремал займається руфінгом вже кілька років і підкорив більше 50 хмарочосів по всьому світу.