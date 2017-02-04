Дочка Трампа завадила батькові підписати указ про обмеження прав секс-меншин

Дочка президента США Іванка Трампа разом зі своїм чоловіком заблокувала проект указу президента про права ЛГБТ. Як повідомляє Politico, Іванку обурила ініціатива скасування указу колишнього президента Барака Обами, який заборонив будь-яку дискримінацію геїв і лесбіянок на роботі.

Іванку підтримав і її чоловік Джаред Кушнер, який є радником президента. Разом вони зробили все, щоб указ не потрапив на стіл до Трампа.

Свого часу вони висловлювалися в підтримку ЛГБТ-спільноти.

У Білому домі відзначили, що проект указу - це чернетка, а Трамп навряд чи б вирішив його підписати.