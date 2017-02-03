Американська курочка підкорила соцмережі виконанням патріотичної пісні (відео)

Курка Джокгу з американського штату Меріленд швидко завоювала любов користувачів Мережі. Для цього їй знадобилося виконати на синтезаторі патріотичну пісню 1910 року.

Творець ролика розповів, що змусити птицю виконувати композицію America the Beautiful було непросто. На навчання курки пішло близько 2 тижнів.

Однак організатор курячих співів не збирається зупинятися. Він висловив бажання зібрати цілу групу.