У США виставили на аукціон особистий телефон Адольфа Гітлера

Даний лот колекціонери називають "можливо, найбільш руйнівною" зброєю "всіх часів". Відзначається, що саме з цього апарату Гітлер віддавав накази своїм помічникам.

За попередніми даними, вартість телефону, якого спробують продати 19 лютого, оцінюється в 200-300 тисяч доларів. Його виявили радянські солдати в бункері Гітлера.

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на прес-службу аукціонного дому Alexander Historical Auctions.