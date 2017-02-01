В Пермі голу дівчину викинули в сніг з машини

Жінка повідомила, що її син рано вранці, повертаючись з роботи, на вулиці Пушкіна в районі Центрального ринку в снігу побачив голу дівчину. Повз йшли люди, але ніхто не звертав на неї уваги. Оскільки у чоловіка був розряджений телефон, він вирішив звернутися за допомогою до перехожих, щоб викликати «швидку». Однак люди не реагували на його прохання. "Побіг на ринок, просив в кіосках, у таксистів, також ніхто не дав подзвонити, і лише молода пара, що проходила повз, дала подзвонити, спасибі їм", - пише жінка.

Прибулі на місце лікарі з'ясували у потерпілої, що її викинув з машини невідомий чоловік, в заметі нещасна пролежала близько 50 хвилин. Як інформує uznayvse.ru, інформації про стан дівчини поки немає.