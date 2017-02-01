Американці під страхом смерті заборонили секс

Жінка зізнається, що мінімальне перенапруження, викликане прогулянкою з собакою чи заняттям сексом, може виявитися для неї смертельним, повідомляє Sun.

У ВанНостранд діагностована анафілаксія, різка алергічна реакція на рухи і певну їжу, включаючи цитрусові, виноград, рис, кукурудзу і навіть чорний перець. Причину, через яку американка раптово починає задихатися і опухати без жодної видимої причини, лікарі не могли встановити роками.

Перші симптоми дивного захворювання проявилися у ВанНостранд, коли їй було 22 роки.

"Я вийшла на пробіжку з подругою і через кілька хвилин відчула себе по-справжньому погано. Я не розуміла, що відбувається. Подруга задерла мені футболку і обімліла. Все моє тіло покрилося червоними плямами, губи опухли, а з очей почали текти сльози", - розповіла Кеті.

Лікарі відразу поставили правильний діагноз, однак медики довго гадали, що саме викликає у американки алергію.

Коли стало відомо, що ВанНостранд в принципі протипоказано рухатися, та спочатку впала в депресію, але потім навчилася контролювати себе так, щоб не перенапружуватися.

"Лікарі радять не займатися спортом наодинці. На щастя, у мене є чоловік, який у всьому мене підтримує", - розповіла Кеті.