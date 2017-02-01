Жінка виявила "останки немовляти" в пакеті з соком

Мешканка британського Брістоля Джейд Сміт прийшла в жах, виявивши в пакеті з томатним соком щось, що нагадувало останки немовляти. За словами жінки, у дивного об'єкта були "маленькі очиці і ручки". Сміт написала скаргу, їй відповіли, що хвилюватися нема про що, і видали 12 доларів компенсації.

Фотографію знахідки британка опублікувала в своєму "Фейсбуці". Пакет із соком жінка купила в одному з супермаркетів мережі Aldi.

"Сік дивно пах, тому я вирішила розкрити пакет. Мене мало не знудило, коли я побачила те, що лежало на дні ємності", - написала Сміт.

Британка віднесла "сюрприз" в пакеті назад в магазин. Через кілька тижнів їй прийшов подарунковий сертифікат на 12 доларів і лист з вибаченнями від представників Aldi.

"Просимо вибачення за непорозуміння. Результати аналізів показали, що це всього лише грудки цвілі. Ми не можемо сказати точно, чому вони утворилися в пакеті. Можливо, справа в якості упаковки", - заявили представники магазина.

На даний момент керівництво Aldi розслідує цей інцидент.