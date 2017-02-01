У Великобританії молода мама провела півмісяця в обнімку з мертвим немовлям

Мешканка Лідса, розташованого в Великобританії, провела разом з мертвої дочкою 16 днів після її смерті. Дівчинка народилася з недорозвиненим мозком, а також дефектами легких і дихальних шляхів, через що померла 10 січня.

Як повідомляє видання Mirror, на протязі 12 днів немовля залишався в хоспісі. Для цього була використана спеціальна колиска, яка не дозволяла тілу тканин розкладатися.

Однак на останні чотири дні перед похоронами батьки змогли забрати дитину додому. Засмучена родина виклала в Мережу кілька фотографій з дівчинкою.