В Австралії кенгуру перескочив через велосипедиста, що їхав по трасі (відео)

На записі видно, що тварина стояла на узбіччі дороги, але коли спортсмени порівнялися з ним, чомусь вирішила перескочити на іншу сторону шосе. Під час стрибка кенгуру зачепив шолом чоловіка, але з велосипеда його не скинув.

Відео було опубліковано користувачем Peter James Roberts в Facebook, і за два дні набрало більше 44 тисяч переглядів.

"Сьогоднішня пригода: атака кенгуру! Жодна тварина під час зйомки не постраждала", - йдеться в підписі до ролика.