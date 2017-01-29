Очевидці зафіксували на відео смертельний напад тигра на відвідувача зоопарку в Китаї
Інцидент стався в китайському місті Нінбо.
Очевидці публікують в Мережі кадри смертельного нападу тигра на відвідувача зоопарку в китайському місті Нінбо. За однією з версій, чоловік переліз через огорожу, коли співробітники розплідника годували хижаків. Інші ж кажуть, що відвідувач хотів подражнити "великих кішок", повиснувши для цього через огорожу, проте в підсумку перестарався і впав вниз.
Тварина, що напала на людину, була застрелена співробітником зоопарку.
Чоловік був госпіталізований з місця НП, проте медикам не вдалося його врятувати.