Відео з мамою, яка виповзає з дитячої, підірвало інтернет

У Мережі набирає перегляди відеоролик, на якому зафіксовано, як мати повзком вибирається з дитячої. Незвичайне відео, зняте камерою відеоспостереження, було опубліковано на YouТube. Його виклав чоловік жінки - Тайрон Моріс з Південної Америки.

"Приховані камери в будинку стежать за дружиною, яка намагається вийти з кімнати, де тільки що заснув син", - сказано в коментарі батька дитини.

Користувачі Мережі, які подивилися відео, прийшли до думки, що причиною такого незвичайного пересування героїні ролика стало те, що мама не хотіла розбудити малюка.