Страшні кадри: камера зняла, як літній чоловік майже хвилину буквально перекидався на ескалаторі (відео)

У Мережі з'явилося відео, на якому зображений літній чоловік, що впав на ескалаторі. На кадрах ролика видно, як пенсіонер встає на рухоме полотно, проїжджає трохи і, втрачаючи рівновагу, падає назад.

Нещасний близько хвилини не може піднятися і практично перекидається на сходинках. У якийсь момент він втомлюється боротися і лежачи проїжджає вгору, проте знову скочується вниз. При цьому з кишень літнього чоловіка висипаються особисті речі.

Як повідомляє автор ролика, в результаті піднятися потерпілому допомогли очевидці. В якій країні стався інцидент, невідомо.