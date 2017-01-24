В Індії народився хлопчик з чотирма ногами (фото)

Індійські ЗМІ повідомили, що в місті Белларі народився хлопчик, у якого чотири ноги і подвійний набір геніталій. У матері хлопчика, 23-річної Лалітамми, вже є трирічний син, який абсолютно здоровий. Причину мутації намагаються з'ясувати медики.

Батьки хлопчика розповіли, що вважають свого сина «подарунком богів» і готові доглядати за ним стільки, скільки буде потрібно, хоча у сім'ї немає грошей на дорогі операції і лікування. Спочатку Лалітамма хотіла забрати сина додому, але лікарі вмовили відправити його на обстеження в одну з місцевих лікарень.

Зараз медики займаються вивченням мутації малюка. Як повідомили лікарі, раніше їм не доводилося стикатися з таким складним випадком. Поки рішення про те, чи будуть видалені зайві кінцівки, не прийнято. Хлопчик в стабільному стані, загрози для його життя немає.

Такі випадки в медицині рідкість. Як правило, причиною мутації є наявність сіамського близнюка. Зазвичай сіамські близнюки з'являються в тому випадку, якщо яйцеклітина починає ділитися занадто пізно. Лікарі проводять операції з розділення близнюків, але, найчастіше, виживає тільки одна дитина.

Раніше ми розповідали про дитину з двома головами, яка з'явилася на світ в Мексиці.