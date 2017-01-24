Кривава розправа: у суперечці через Трампа чоловік відкусив опонентові вухо

В американському Піттсбурзі чоловік у суперечці через президента США Дональда Трампа відкусив своєму опоненту вухо. Про це повідомляють місцеві поліцейські.

Потерпілий був доставлений в одну з місцевих медустанов, а шматочок відкушеної плоті правоохоронці виявили в його квартирі.

Невідомо, був укушений прихильником чи противником американського президента. Чоловік, який напав на чоловіка втік з місця атаки, проте правоохоронці повідомляють, що знають його особистість.