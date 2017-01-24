У Кувейті телеведучий підпалив героя програми в прямому ефірі (відео)

Телеведучий комедійної програми в Кувейті, обливши бензином, підпалів свого гостя в прямому ефірі. Про це повідомляється на сайті телеканалу Al Arabiya.

На такий крок пішов відомій у Кувейті ведучий Джасем Раджаб. Він назвав свого героя "самою крикливою людиною в Instagram".

Після того як гостя підпалили, співробітники знімальної групи швидко загасили вогонь. Глядачів попередили про те, що такі речі не варто повторювати вдома.

Ведучий заявив, що гість не відчув ніякого болю, так як його тіло заздалегідь покрили шаром спеціальної речовини. Але телеглядачі закликали адміністрацію каналу покарати ведучого.