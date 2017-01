Вчені дослідили, що їла "крижана людина" Еці перед смертю

Європейські дослідники з Інституту мумій і крижаної людини при Європейській науково-дослідницькій академії (EURAC Institute for Mummies and the Iceman) повідомили чергові новини про легендарного Еці.

Нагадаємо, що ця "крижана людина" загинула близько 5300 років тому в Ецтальських Альпах (звідси і прізвисько). Її тіло, яке з часом природним чином перетворилося на мумію, виявили в 1991 році на кордоні сучасних Італії та Австрії. За роки досліджень вченим вдалося встановити, що вік Еці на момент смерті становив приблизно 45 років, він був невисокого зросту (160-165 сантиметрів), мав світлу шкіру і карі очі. Також у нього виявилося 19 прямих нащадків по чоловічій лінії.

Підсумки нового дослідження повідомили вчені на недавній прес-конференції у Відні. Як розповів провідний автор дослідження Альберт Цинк (Albert Zink), його команді вдалося встановити, що їв Еці в свій останній прийом їжі перед смертю: це було в'ялене м'ясо.

"Ми проаналізували наноструктуру залишків м'яса, знайдених в шлунку Еці, - розповів журналістам Цинк. - Схоже, що він з'їв дуже жирне, сушене м'ясо".

Автори вважають, що м'ясо належало дикому гірському козлу, які мешкали в тому регіоні, де була знайдена мумія.

Нагадаємо, що раніше вчені встановили, що "крижана людина" страждала від болю в шлунку і, ймовірно, виразки. Крім того, розшифровка генома розповіла ученим про інші хвороби Еці і про те, що у нього не залишилося родичів по материнській лінії.