У Флориді алігатор напав на сина Віталія Кличка

Інцидент стався у Флориді, де молода людина на ім'я Єгор-Даніель працює в Національному парку «Еверглейдс». 17-річний син українського політика в якості волонтера піклується про алігатора. Один із них і вкусив хлопця за руку. На своїй сторінці в соцмережі Єгор-Даніель опублікував знімок пораненої руки, повідомляє uznayvse.ru. Однак, судячи з усього, рана не є небезпечною для життя. Нагадаємо, у Віталія Кличка троє дітей - двоє синів і дочка.