У Флориді алігатор напав на сина Віталія Кличка

У Флориді алігатор напав на сина Віталія Кличка

ЗМІ повідомляють про те, що в США алігатор покусав сина київського мера Віталія Кличка.

Джерело: Відомості

Інцидент стався у Флориді, де молода людина на ім'я Єгор-Даніель працює в Національному парку «Еверглейдс». 17-річний син українського політика в якості волонтера піклується про алігатора. Один із них і вкусив хлопця за руку. На своїй сторінці в соцмережі Єгор-Даніель опублікував знімок пораненої руки, повідомляє  uznayvse.ru. Однак, судячи з усього, рана не є небезпечною для життя. Нагадаємо, у Віталія Кличка троє дітей - двоє синів і дочка.

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