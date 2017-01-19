У віддаленому селі Китаю живе хлопчик із двома обличчями

Дитина з вкрай рідкісним дефектом з'явилася на світ у Китаї 8 років тому. У хлопчика лікарі зафіксували вроджену поперечну розколину особи.

Як повідомляє Daily Mail, дана аномалія створює враження, ніби на обличчі людини знаходиться ще одна особа. При цьому мати дитини Йі Ляньші стверджує, що під час проходження УЗД та інших процедур перед пологами дефект виявити не вдалося.

На даний момент лікарі провели безліч відновлювальних операцій, які повинні змінити процес розвитку скул, скроневої кістки, верхньої щелепи і інших частин обличчя. Однак дитині належить чекати результату протягом найближчих 10 років.