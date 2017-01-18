У США померла найстаріша горила

В американському штаті Огайо померла перша в світі горила, яка народилася в зоопарку. Вона також була найстарішою горилою в США.

Горилі було 60 років, її звали Коло, передає РІА Новини. Вона померла уві сні. Коло була улюбленицею кількох поколінь людей. Відвідувачі любили дивитися на мавпу і дбали про неї.

Коло народилася 22 грудня 1956 року. У грудні 2016 року зоопарк зібрав гостей на її 60-річний ювілей. Горила була довгожителькою - середня тривалість життя таких приматів в неволі становить близько 37 з половиною років. Коло пережила всіх інших подібних горил більш ніж на 20 років.