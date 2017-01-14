В Арізоні гола жінка викрала поліцейську машину з-під носа в офіцера (відео)

У штаті Арізона, США гола дівчина викрала поліцейську машину прямо з-під носа в офіцера, повідомляє The Sun.

Поліцейський зупинився, побачивши жінку, що розгулює в негліже вулицями міста, щоб дізнатися, де її одяг. На питання офіцера дівчина відповіла, що її тільки що згвалтували, однак зазначила, що вона в порядку. Після цього співробітник поліції поспішив до пасажирських дверей своєї машини, щоб дістати для "постраждалої" рушник.

Однак, коли офіцер обійшов машину в зворотному напрямку, вже несучи в руках рушник, він виявив, що дівчина самостійно "прикрила" наготу: вона залізла на водійське сидіння і замкнула двері. Незважаючи на зусилля з боку поліцейського, який відчайдушно закликав злочинницю не робити дурниць і вийти з машини, дівчина мовчки завела двигун, і великий поліцейський пікап зірвався з місця. Невдалий служитель закону опинився на землі з тим самим нещасливим рушником у руках.