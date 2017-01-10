Одна з найнебезпечніших акул водного світу напала на дайвера під час підводного полювання (відео)

Дайвер дивом врятувався від однієї з найнебезпечніших акул - сірої бичачої, - яка атакувала його під час плавання. Інцидент, що стався неподалік від узбережжя Північного Квінсленда в Австралії, був відображений плавцем на відео.

На записі зафіксовано, що дайвер займався підводним полюванням, коли на нього несподівано напала акула-бик. Чоловік встиг встромити у відкриту пащу хижака гарпун, що і допомогло йому врятуватися.

Відзначається, що тупорила, або сіра бичача, акула визнана однєю з найбільш небезпечних і агресивних хижаків водного світу.