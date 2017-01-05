У Греції нарешті затримали терористку, за голову якої давали мільйон євро

Спецслужби Греції затримали, мабуть, одну з найбільш розшукуваних терористок - Панайоту РУПу. 48-річна дружина відомого грецького терориста Нікоса Мазіотіса була затримана в одному з передмість Афін, передає РІА "Новости". Раніше поліція призначила нагороду в € 1 млн за інформацію про неї.

Відзначається, що під час затримання Панайоти Рупи і її спільниці в будинку знаходилася дитина. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Терористка брала участь в ряді терактів, які організувала організація "Революційна боротьба". У 2007 році члени угруповання обстріляли посольство США в Греції, а через кілька років здійснили два збройних пограбування банків. На початку 2016 року Рупа намагалася захопити вертоліт і організувати втечу чоловіка, який перебуває у в'язниці Корідаллос.

На початку грудня в Афінах під час мітингу в пам'ять про загиблого вісім років тому 15-річного школяра Александроса Грігоропулоса відбулися зіткнення з поліцією. Протестуючі закидали правоохоронців коктейлями Молотова.