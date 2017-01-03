Стало відомо, коли настане кінець світу

Вчені постійно роблять неймовірні прогнози, повідомляючи нам про наближення кінця світу.

Один з них, авторитетний вчений Девід Мід, розповів, що апокаліпсис вже близько.

За словами Міда, Земля буде знищена вже в жовтні 2017 року. Справа в тому, що у вересні 2017 року «Планета Х» пройде крізь сузір'я Діви, а вже 5 жовтня повністю закриє Сонце.

Мід запевняє, що світова еліта в курсі того, що відбувається. А ось решта громадськість перебуває в невіданні.

«Громадськість тримають в темряві навмисно, щоб уникнути паніки. Землетруси різко зросли як за кількістю, так і за інтенсивністю. Грозові системи множаться по типу інтенсивності і розміру. Провали і тріщини з'являються в земній корі. Теплові хвилі стають все сильнішими і тривають довше», - сказав Девід Мід.

До речі, деякі мільйонери також підтвердили теорію, повідомивши, що будують бункери на випадок, якщо трапиться апокаліпсис.

«Не існує жодних сумнівів, що це трапиться. Це буде епічна кара, прямо з Біблії. Якщо ви виживете, то отримаєте безліч травм, згорите від радіації, будете жити на вулицях з щурами і іншими людьми - це називається пекло на землі», - вважає магнат Роберт Вічині.

Відзначається, що любителі теорії змови не раз уже пророкували швидкий кінець світу. За їх словами, невидима планета за Нептуном під назвою Нібіру (або Планета Х) збирається знищити нашу планету. Правда, фахівці з NASA вже не раз розвінчували цей міф.

«Нібіру та інші оповідання про подібні планети - інтернет-містифікація. Не існує фактичних підстав для цих прогнозів. Якщо Нібіру або Планета X були б реальними і прямували на зустріч із Землею, астрономи б відстежили її, принаймні, за останнє десятиліття, і це було б видно вже неозброєним оком», - відзначили фахівці NASA.