Чоловік 18 років прожив з ножицями в животі

Лікарі у В'єтнамі витягли з живота пацієнта ножиці. Медики забули гострий предмет в тілі чоловіка під час операції 18 років тому.

Як повідомляє BBC News, чужорідний предмет в тілі чоловіка виявили під час ультразвукового обстеження після того, як він потрапив в ДТП.

Після цього чоловікові провели операцію по витяганню предмета з живота. Вона тривала близько трьох годин.

Як пізніше стало відомо, лікарі залишили в тілі чоловіка 15-сантиметрові ножиці, коли робили операцію в 1998 році. При цьому він не відчував якогось дискомфорту. А болю в животі з'явилися лише недавно.