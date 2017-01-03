У США близнюки народились одночасно в 2016 та 2017 роках

В американському штаті Арізона близнюки народилися з різницею в 10 хвилин в новорічну ніч, передає Sky News.

Перший хлопчик, якого назвали Сойєр, народився 31 грудня 2016 року в 23.51. Друга дитина, Еверетт, народився в 00.01 вже в 2017 році.

Відзначається, що такий же випадок стався в Сан-Дієго, там одночасно в 2016 та 2017 роках народилися дівчатка-близнючки.

Рік тому також в Сан-Дієго близнюки народилися в новорічну ніч з різницею в дві хвилини, через що в одного з них 2015 рік народження, а у другого - 2016 й.