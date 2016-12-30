У Ставрополі дітей затягнуло в ескалатор (відео)

На YouTube опублікували відео моторошного інциденту, що стався в торговому центрі «Европейский» у російському Ставрополі, повідомляє видання TopNews.

В ескалатор затягнуло п'ятьох школярів. Все це потрапило в об’єктив камери відеоспостереження.

29 грудня 44 учні двох третіх класів місцевої школи № 37 пішли в кінотеатр в супроводі викладача. Однак під час пересування на ескалаторі діти отримали травми. Це сталося, коли школярі йшли з кінотеатру «Киномакс» після перегляду мультфільму «Снігова королева».

Як видно на представлених кадрах, перші учні спустилися по ескалатору без педагога і не стали відходити далеко від рухомих ступенів. В результаті виник натовп, і одна з дівчаток впала, не зумівши утримати рівновагу. Після цього на неї стали падати діти, які їхали слідом. Почалася страшна тиснява, і школярів стали затягувати під рухомі сходи.

Як розповідають очевидці, в ескалатор затягнуло волосся декількох учнів, в результаті п’ятеро з них були госпіталізовані.