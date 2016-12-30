Мережу вразила маленька шотландська собачка, яка втратила здатність рухатися, з’ївши різдвяну індичку (фото)

Напередодні Різдва одна жадібна собачка на ім'я Бубба пробралася на кухню і з'їла таємно всю індичку, повідомляє Quibbll.

Її власник Девід Баррет, з Прествік, Південний Ейршир (Шотландія), зрозумів, що стався «злочин» тільки тоді, коли побачив знесиленого пса, який валявся на підлозі — Бубба так роздулася, що навіть не могла встати.

Пес (суміш між Чіхуахуа і Лхаса апсо) великодушно залишив сімейству шматочок індички, але Барретам навряд чи вистачило б його для сімейної вечері.

«Не може бути, щоб моя собака вм'яла цілу індичку для завтрашньої вечері. Зараз вона не може навіть встати», — написав Девід.

Різдвяну вечерю вдалося врятувати завдяки запрошеним родичам, які принесли ще одну індичку. А ось Буббі не так пощастило — вона почне новий рік з нової дієти.