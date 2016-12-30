Мережу вразила маленька шотландська собачка, яка втратила здатність рухатися, з’ївши різдвяну індичку (фото)

Мережу вразила маленька шотландська собачка, яка втратила здатність рухатися, з’ївши різдвяну індичку (фото)

Малюк виявився надиво ненажерливим.

Джерело: Відомості

Напередодні Різдва одна жадібна собачка на ім'я Бубба пробралася на кухню і з'їла таємно всю індичку, повідомляє Quibbll.

Її власник Девід Баррет, з Прествік, Південний Ейршир (Шотландія), зрозумів, що стався «злочин» тільки тоді, коли побачив знесиленого пса, який  валявся на підлозі — Бубба так роздулася, що навіть не могла встати.

Пес (суміш між Чіхуахуа і Лхаса апсо) великодушно залишив сімейству шматочок індички, але Барретам навряд чи вистачило б його для сімейної вечері.

«Не може бути, щоб моя собака вм'яла цілу індичку для завтрашньої вечері. Зараз вона не може навіть встати», — написав Девід.

Різдвяну вечерю вдалося врятувати завдяки запрошеним родичам, які принесли ще одну індичку. А ось Буббі не так пощастило — вона почне новий рік з нової дієти.

 

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