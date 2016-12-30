Переможці північноєвропейської лотереї отримають рекордно низький виграш

. / Фото: Veikkaus

28 грудня в загальній лотереї Північних країн і країн Балтії випало дві головні нагороди, одна з яких відійшла до Норвегії, а друга дісталася гравцям з Фінляндії. Джек-пот величиною в 446 тисяч євро розділили 50 осіб, повідомляє телеканал Yle.

Ці люди, котрі живуть в різних частинах країни, грали в лото спільно. Кожен з них вніс з загальну касу 16,80 євро. Після поділу виграшу кожен з п’ятдесяти переможців отримав всього лише 8 920 евро, що є рекордно маленьким призом, який дістався одній людині, причому не тільки в лотереї Viking Lotto, а й у всіх лотереях фінського ігрового монополіста Veikkaus.

Viking Lotto — кооперація між національними лотереями в Норвегії, Швеції, Данії, Ісландії, Фінляндії, Латвії, Литві та Естонії. Viking Lotto з’явилося в 1993 році і було першою транснаціональною лотереєю у Європі.