Жителеві Казахстану банкомат видав купюру, позначену як «хабар»

Днями один з десятка банкоматів в торговому центрі Baizaar (Алмати) видав працівникові видання «АЖ» купюру вартістю в 2 тисячі тенге з невидимою при звичайному світлі позначкою «Хабар». Виявилося це при розрахунку на касі, коли працівниця прилавку просвітила банкноти на своєму апараті і, мило посміхаючись, промовила: «Нічого страшного, я прийму цю купюру».

Але журналіста зацікавив цей інцидент і, розрахувавшись за продукти більш дрібними купюрами, він приніс «хабар» до редакції, повідомляє видання «Ак Жайык».

За роз’ясненнями журналісти звернулися до філії Національного банку Казахстану.

Головний спеціаліст економічного відділу по роботі з готівкою і касових операціях Атирауської філії РГУ «Національний Банк Казахстану» Айгер Бісенгалієва відразу зазначила, що такий банкноти в грошовому обігу бути не повинно.

«Існують правила визначення платоспроможності банкнот і монет національної валюти, затверджені постановою правління Нацбанку за №477. Банкноти, які мають сторонні написи, видимі під ультрафіолетовим світлом, визнаються старими і підлягають вилученню з обороту», — розповіла чиновниця.

Очевидно, що купюра, видана працівникові «АЖ», раніше була використана правоохоронними органами в проведенні операції для припинення отримання хабара. Як відомо, хабарнику в ході таких операцій передаються мічені купюри. Як така купюра виявилася в обороті? Це упущення співробітників правоохоронних органів. Вони зобов'язані були здати мічені купюри в Нацбанк країни.

З огляду на те, що ця банкнота була отримана з банкомату, можна говорити і про упущення співробітника банку другого рівня, який готував купюри до заправки в касети. Всі банкноти з пошкодженнями, зазначеними у вищезазначених правилах, повинні бути вилучені банками другого рівня і передані в Нацбанк Казахстану. Виходить, що касир пропустив цю банкноту.

В ідеалі такі банкноти повинні здаватися в філію Нацбанку Казахстану, там їх «гасять» — на спеціальному апараті купюри проколюють, потім відправляють в центр касових операцій і знищують.