За чотири місяці власні доходи обєднаних громад зросли у 2 рази

Так, власні доходи місцевих бюджетів 366-ти об’єднаних територіальних громад у січні-квітні зросли у 2 рази. Доходи ОТГ збільшились на 1,3 млрд грн та склали 2,6 млрд грн. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.

«Слід зазначити, що нові 207 ОТГ, у яких перші вибори відбулись у 2016 році, тільки в цьому році отримали 60% надходжень від податку на доходи фізичних осіб до свої місцевих бюджетів. І вже за чотири місяці власні ресурси цих громад у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли в 3 рази . А темпи зростання доходів 159 ОТГ, які вже у 2016 році отримували зарахування 60% ПДФО до своїх бюджетів, склали +45%. Цей показник навіть більше від середнього по Україні - маємо темпи зростання доходів місцевих бюджетів України на рівні 35%. Це означає, що в громадах є ресурс на реалізацію інфраструктурних проектів, ремонт дорі, відбудову соціальних об’єктів та вирішення наболілих проблем», - зауважив Геннадій Зубко.

Він повідомив, що з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету доходи загального фонду бюджетів 366 ОТГ за 4 місяці 2017 року становлять 5,5 млрд грн.