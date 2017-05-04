Світовий банк надасть "Укрексімбанку" кредит на суму 150 млн доларів США

2 травня Рада Світового банку схвалила рішення надати «Укрексімбанку» кредит на суму 150 млн доларів в рамках Проекту доступу до довготермінового фінансування.

Метою Проекту доступу до довготермінового фінансування є поліпшення доступу українських експортно-орієнтованих малих і середніх підприємств до дефіцитного на ринку довгострокового ресурсу для фінансування інвестицій та обігового капіталу. Проект відповідає Стратегії партнерства Світового банку з Україною на період 2012-2017 років. Проект підтримує напрямок «Розширення доступу до середньо- та довгострокового фінансування експорту». Кредит від Світового банку буде надано «Укрексімбанку». Далі «Укрексімбанк» видасть кредити іншим українським банкам, а ті, в свою чергу, профінансують українські малі і середні підприємства, які візьмуть участь у проекті.

Доступ українських малих і середніх підприємств до довгострокового фінансування дасть їм змогу повністю розкрити бізнес-потенціал. А це, в свою чергу, дасть поштовх для зростання українського експорту та росту економіки.