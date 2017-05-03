В Україні 19,2 тис. пенсіонерів отримують пенсію понад 10 тисяч гривень

Міністр соціальної політики України Андрій Рева назвав максимальний розмір пенсії на сьогодні, це – 58 тисяч грн. Про це пише Politeka.

В Україні існує обмеження по пенсійним виплатам у 10 740 грн, і переважна більшість українських пенсіонерів отримують пенсії менше зазначеного обмеження.

“Є у нас 19,2 тис. пенсіонерів, які отримують більше цієї норми. З них 10-20 тис. грн отримує близько 18 тис. чоловік і більше 20 тис. грн – до 2 тис. пенсіонерів. В Україні немає жодної пенсії 100 тис. і більше. Максимальна пенсія в 58 тис. грн, що її отримує Герой України, льотчик-випробувач. Всі інші пенсії нижче”, – зазначив Міністр соцполітики Андрій Рева.

За його словами, існування пенсій, що перевищують обмеження в десять тисяч грн – це неправильно, однак їх скасування не вирішить проблему дефіциту Пенсійного фонду.

Нагадаємо, дефіцит Пенсійного фонду України в даний час складає 141 мільярд гривень.