США виділить Україні 560 мільйонів доларів

У Конгресі США представлений консолідований закон по бюджетних асигнуваннях на 2017 рік, згідно з яким на програми допомоги Україні планується виділити не менше 560 млн дол.. зокрема, на військову допомогу і політику безпеки Україні до кінця бюджетного року (до 1 жовтня) США планує виділити не менше 238 млн. дол. Про це повідомляє прес-служба Посольства України в США на сторінці в Facebook.

Виділені кошти на зміцнення оборони і безпеки можливостей України є лише частиною від загальної суми 350 млн дол., яка може бути повністю використана після 1 жовтня 2017 року.