Пенсії по-українськи: З 1 травня пенсія зросте на 182 гривні

З понеділка пенсіонери отримають “платню” на 182 гривні більше, що в процентному еквіваленті становить 10%. Про це повідомляє Politeka.

При цьому мінімальну суму непрацездатна категорія населення отримає в розмірі 1312 гривень, а з 1 грудня 2017 вісім мільйонів пенсіонерів отримуватимуть від 1373 гривень.

“У Державному бюджеті України на 2017 рік зафіксовано підвищення прожиткового мінімуму і мінімального розміру пенсій двічі протягом року – з 1 травня 2017 року та з 1 грудня 2017 року», – повідомив глава Мінсоцполітики Павло Розенко.