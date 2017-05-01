З 1 травня українцям необхідно буде повернути в бюджет країни невикористану суму субсидій

Останній місяць весни готує жителям України відразу кілька змін, включаючи індексацію соціальних виплат, зменшення споживчої норми субсидії й абонплату та опалення

Так, з першого травня буде проведена індексація соціальних виплат, які виростуть на 5,2%, повідомляє Politeka. Так само як розмір мінімальної пенсії і прожиткового мінімуму. Уточнимо, що піднімати розмір мінімальної заробітної плати чиновники в цьому році більше не будуть.

Зміни очікують й тих українців, що користуються субсидією. Згідно постанови уряду №534 від 23 серпня 2016 року, з 1 травня необхідно буде повернути в бюджет країни невикористану суму субсидій з центрального опалення, газо- й електропостачання. Також з настанням травня буде зменшено соціальну норму споживання, що лежить в основі нарахування субсидії. Нова норма субсидії на теплопостачання становитиме 0,0431 гГкал замість 0,0548 гГкал на кв.м. Якщо говорити про субсидії на електроенергію, нова норма становитиме 51 замість 65 квгод. Норма газу з травня становитиме 5 кубометрів замість 5,5 на кв.м.

Як заявляв міністр соціальної політики Андрій Рева, через завищення діючих соціальних нормативів, які не відповідали реальному рівню споживання і не стимулювали громадян до економії енергоресурсів, держава в опалювальному сезоні 2016 року «переплатила» по субсидіях більш 14 мільярдів 500 мільйонів гривень. За його словами, громадяни України були свідками того, як люди взимку відкривали кватирки в приміщеннях, щоб використовувати той обсяг енергоносіїв, на який їм призначалася субсидія.

Іншим неприємним нововведенням є скандальна абонентська плата за опалення. Її вартість становитиме 9% від тарифу «Київенерго». Українці будуть зобов’язані платити цілий рік, починаючи з першого травня. Приємним моментом тут є те, що теоретично, вартість тепла в опалювальний сезон може зменшитися. Причиною її введення стала вимога МВФ, чітко прописана в меморандумі України з Міжнародним валютним фондом. Уточнимо, згідно з чинним законодавством, субсидії не будуть поширюватися на суму абонплати.

Крім цього, НКРЕКП планувало ввести абонплату за газ. За їх словами, це допомогло б підтримувати інфраструктуру в робочому стані. Проте 10 квітня, в результаті громадських протестів, НКРЕКП вирішило скасувати своє рішення.

Відповідний висновок було опубліковано в газеті “Урядовий кур’єр” 27 квітня.

«НКРЕКУ скасував 46 постанов, які встановлюють тарифи на послуги транспортування газу для споживачів України для точок входу і точок виходу для ПАТ” Укртрансгаз “і регіональних облгазів», – сказано в тексті повідомлення.

Відповідно до закону, постанову набирає правову силу на наступний день після публікації – 28 квітня.