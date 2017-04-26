До 1 вересня люди отримають монетизовану частину коштів за зекономлені субсидії

Відповідно до прийнятого Кабінетом Міністрів України рішення, громадяни, які за результатами опалювального сезону зекономили житлові субсидії на газ і електроенергію, повинні отримати грошову компенсацію до 1 вересня 2017 року. На цьому під час засідання Уряду наголосив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

«Порядок монетизації дуже чітко розписаний і до 1 червня підприємства-надавачі послуг мають сформувати списки людей, що мають економію відповідних енергоресурсів, і передати ці списки до управлінь соцзахисту населення. На підставі цих списків до 1 вересня люди повинні отримати кошти. У Державному бюджеті України всі необхідні ресурси для цього є», - сказав він.

«Це перший крок до монетизації субсидій. Це ми робимо вперше в історії України», - підкреслив Павло Розенко.