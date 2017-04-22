Володимир Кістіон закликав журналістів докладати міністерству про неякісний ремонту доріг

Віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон закликав журналістів допомагати Уряду та місцевим органам влади в контексті контролю якості виконання ремонтних робіт на автошляхах.

Про це йшлося під час огляду доріг в рамках робочої поїздки до Львівської області.

«Користуючись нагодою, хотів би звернутися і попросити представників засобів масової інформації допомагати Уряду, допомагати обласним державним адміністраціям в плані контролю якості виконання робіт», - зауважив Володимир Кістіон.

Він підкреслив, що звернення будуть детально розглянуті, а за результатами будуть вживатися відповідні заходи.

«Якщо ви бачите, що відбувається безгосподарність чи порушується технологія, звертайтесь, давайте таку інформацію. Повірте, що це буде предметом розгляду і ті, хто допустив такі речі, будуть притягуватися до відповідальності», - наголосив Віце-прем’єр-міністр.

«Ми не настільки багаті, щоб робити неякісні речі», - підсумував він.